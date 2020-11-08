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Tır alev alev yandı

Kütahya-Gediz karayolunda kamyonete arkadan çarpan tır alev alev yandı.

Kazada tır şoförü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gediz'den Kütahya istikametine gitmekte olan 46 ABS 811 plakalı Rasim Yıldız yönetimindeki tır, Susuzkaya mevkiinde 35 AG 7180 plakalı Ender Sezgin idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alev yanmaya başlayan tırdan Rasim Yıldız kendi imkanlarıyla atladı. Kazada yaralan Rasim Yıldız 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Aslanapa ve Çavdarhisar Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır tamamen küle döndü. Yangın dolayısıyla yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan yol, kepçe ile temizlendikten sonra trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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