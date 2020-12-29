İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Siner Mahallesi OSB karayolu üzerinde meydana geldi.


Alanan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan 43 ACA 929 plakalı kamyon ile 16 AIG 215 tır çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altıla alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.