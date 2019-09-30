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Tırtıl istilası sürüyor

Kütahya ile Bursa arasında yaklaşık 250 hektar ormanlık alandaki yaprakları yiyen tırtıllar vatandaşları tedirgin ediyor.


Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen kızıl kuyruklu tırtıllar, yaklaşık 250 hektar alanda etkili oldu. Ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar Domaniç-İnegöl karayolunun karşı tarafındaki yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı.


İkisular mevkiinde dinlenme tesisi sahibi olan Hüseyin Ordu, “Üç haftadır devam eden tırtıl istilasında bugün bir şeye daha şahit olduk. Kuru alanı bırakıp Anayoldan yeni bir yeşil alana geçiyor ve buradaki yaprakları yiyorlar. Bu sefer ayrıca derelerde bir yoğunluk var. Bu dere Sakarya'ya kadar uzanan bir dere. Eğer bunlar herhangi bir kıyıda kalırsa o bölgelerdeki meyveleri, sebzeleri de yiyebilir. Oralarda da çoğalma yapabilir. Bunlara bir an evvel bakılması lazım. Ben burada doğdum, burada büyüyorum ve burada öleceğim. Buranın biz bekçisiyiz. Buranın bir an önce çözülmesini bekliyorum. Gerçek bir istilaya uğradık” dedi.

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