TKDK, 42 ilde 400 milyon TL hibe desteği sağlayacak

Başvuru Çağrı İlanına çıktığını, Çağrı kapsamında IPARD Programının uygulandığı 42 ilde toplam 400 milyon TL tutarında hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

TKDK'nın 6. Çağrı döneminde “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başlığı kapsamındaki başvuruları kabul edeceğini belirten Koordinatör Ahmet Yazar,” Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başlığında Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi (Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar ve Misel, Fide ve Fidan) , Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (Konaklama tesisi, Yeme içme tesisi), Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına yönelik projelere yüzde 55 oranında hibe desteği verilecek. Ayrıca hibe desteği ile gerçekleştirilecek yatırımlar KDV'den muaf tutulacaktır. Hazırlanan projeler TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğüne teslim edilecek olup, “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinde başvurular 08 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019, saat 18.00'dir” dedi.

TKDK 6. Çağrı Dönemi ve IPARD destekleri hakkında detaylı bilgiler TKDK internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) , TKDK Yardım Masası (444 85 35) hattından veya TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü'nden alınabilecek.