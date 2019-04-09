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TKİ Tavşanlı Linyitspor ligi garantiledi

Bölgesel Amatör Liginin bitimine az bir süre kala Kocaeli Büyükderbentspor ile sahasında karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle müsabakadan 4-0 galibiyetle ayrıldıLigin 24.

Bölgesel Amatör Liginin bitimine az bir süre kala Kocaeli Büyükderbentspor ile sahasında karşılaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle müsabakadan 4-0 galibiyetle ayrıldı


Ligin 24. haftasında TKİ Tavşanlı Linyitspor, ligden düşmeyi garantileyen Kocaeli Büyükderbentspor ile karşı karşıya geldi. Tavşanlı Ada Stadında oynanan karşılaşmada kırmızı-siyahlı taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmazken, ilçe protokolü de mücadeleyi yakından takip etti.


Mücadeleye Cihat Akcan, Emre Çölgeçen, Cüneyt Abdi, Cihat Öztürk, Gökhan Demircan, Sinan Bozkır, Uygar Üstün, Mehmet Meşe, Xavier Aka, Bülent İnönü ve İbrahim Zeytin on biriyle çıkan Erhan Sarıgöl yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, ilk dakikadan itibaren rakibi karşısında üstünlüğünü kabul ettirdi. Kendi evinde olmanın avantajını da iyi kullanan Linyitspor, rakip kalede etkili olsa da ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Linyitspor soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.


TKİ Tavşanlı Linyitspor, 46. dakikada İbrahim Zeytin ile golü bularak maçta 1-0 öne geçti. Oynadığı güzel oyunla taraftarların alkışlarını toplayan kırmızı-siyahlı takım maçın 56. dakikasında Sinan Bozkır ile farkı ikiye çıkardı.


Maçta dakikalar 65'i gösterdiğinde İbrahim Zeytin kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü Büyükderbentspor'un ağlarına bıraktı. Maçın başından sonuna kadar hakimiyeti elinde tutan Linyitspor, 85. dakikada Emre Çölgeçen ile 4'üncü golü buldu. Emre'nin attığı gol aynı zamanda skoru da belirledi.


Maçı 4-0 kazanan Linyitspor puanını 40'a yükseltirken, önümüzdeki yıl yeniden Bölgesel Amatör Liginde oynamayı garantiledi. Linyitspor ile arasındaki puan farkının 10'a yükseldiğini Kütahyaspor'un 24. hafta sonunda play-out oynaması kesinleşti.


Kulüp Başkanı Akın Şirin, " Bugün biliyorsunuz Kütahyaspor ile aramızda 7 puan fark vardı. Matematiksel olarak devam eden Play out mücadelesi idi bu , bugün onu sonlandırdık. Ziraat Türkiye Kupasını da garantiledik.Kamu borcu, çalışan borcu, futbolcu borcu dahil şu an itibari ile Kulübümüzün hiçbir borcu yoktur. Önümüzdeki günlerde son maç öncesi kulübümüze destek veren firma ve kişiler yemekli program yapacağız.


Biliyorsunuz ki statü de değişti ve biz bu statüyü biz alt yapısı olan kulüp olarak karşılıyoruz. Çok para harcamakla bu iş olmuyor. Ama bizim birinci amacımız şu idi, Tavşanlı'daki kulüp borçlarının sıfırlanması" dedi.

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