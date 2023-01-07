TKİ Tavşanlı Linyitspor şampiyonluk istiyor

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tunçbilek tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Tavşanlı'da, bu sene Bölgesel Amatör Lig 12. Grupta mücadele eden, Kütahya'nın üç takımından biri olan TKİ Tavşanlı Linyitspor , 4 Ocak 2023 tarihinde başladıkları ikinci devre hazırlıklarını günde çift idman ile devam ediyor.

Teknik Direktörlük görevinde 3. Lig'te Bucaspor, Denizli Belediyespor, Kemerspor, Sancaktepespor, 24 Erzincanspor, Sapanca Gençlikspor takımlarını çalıştıran ve BAL liginde Tirespor ile şampiyonluk yaşayan Tuğrul Metin ile anlaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor ikinci devre için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Teknik Direktör Tuğrul Metin Tunçbilek'te TKİ Tavşanlı Linyitspor tesislerinde antrenman öncesi yaptığı açıklamada; " 4 Ocak itibariyle toplandık ve şu an itibaren yoğun bir şekilde antrenmanları sürdürüyoruz. Yönetim ile de görüşmelerimiz sonrası kamp programı yapacağız ve lige hazır hale geleceğiz. Hedefimiz belli, bunun için buradayız. Köklü bir camiaya geldik. Hedefleri biliyoruz ve bu doğrultuda çocuklar da çok istekli, biz de istekliyiz. Giden oyuncularımız oldu, yeni gelenleri de aramıza katmaya devam ediyoruz. İyi bir kadro ile inşallah hedeflediğimiz yere varırız" diyerek, santrafor ve kanat oyuncusu almayı düşündüklerini, bunları da yönetim ile görüşerek sonuçlandıracaklarını ifade etti.

Teknik Direktör Metin, taraftar ile ilgili de, " Çok ateşli bir taraftara sahip olunduğunu duydum. Biz onlardan 12. güç olmalarını bekliyoruz. Bize söyleneni sahada duymak ve görmek istiyoruz. Bize inansınlar ama sonuna kadar destek versinler, sabırlı olsunlar bu takım iyi yerlere varacak. Onun için çok mücadele vereceğiz, onların yüzünü güldürmek için herşeyi yapacağız. " dedi.