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TKİ Tavşanlı Linyitspor, Yenişehir Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig 9.

grupta mücadele eden Kütahya temsilcilerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Yenişehir Belediyespor maçına hazırlanıyor.TKİ Tavşanlı Linyitspor teknik direktörü Fuat Gümüşay yönetiminde bir araya gelen oyuncular, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Yenişehir Belediyespor maçına bileniyor. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Fuat Gümüşay, teknik taktikler verdi. Toplantının ardından oyuncular düz koşu, kondisyon, kısa paslaşma ve çift kale maç yaptı.Antrenmanı taraftarlar da ilgi ile izledi.

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