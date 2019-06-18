İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin yeniden başkan

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor’un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi’nde görevli Akın Şirin Olağan Kongre ile üçüncü kez seçilerek yeniden başkan oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi'nde görevli Akın Şirin Olağan Kongre ile üçüncü kez seçilerek yeniden başkan oldu.


TKİ Tavşanlı Linyitspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına Akın Şirin seçildi.


Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi Linyitspor Kulüp binasında düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Şirin, başkanlığa getirildi.


Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti.


Akın Şirin başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: " Atila Bilici, İsmail Bayram, Kuddusi Gümüşsoy, Hüseyin Yeğen, Emin İlkay Güre, Ayhan Yıldırım, Yasin Karaarslan ve İbrahim Karakaya."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.