TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tavşanlı'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Tavşanlı'da Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe misafir etti. Tavşanlı'da sanayicilerin korona virüs ile ilgili yapılan çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette, ticaret ile ilgili de görüşmeler sağlandı. Hisarcıklıoğlu'nun Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde ilk olarak hediyeler takdim edildi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Tavşanlı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile yönetiminden övgüyle bahsederken şunları söyledi:

"Tavşanlı Kütahya'nın en büyük ilçelerinden birisi ve önemli bir ilçemiz. Allah sizlere müthiş bir coğrafya vermiş bunu inkar etmek mümkün değil. Bir taraftan kaplıca, bir taraftan linyit kömürü, bir taraftan elimde avucumda olan leblebi ki onun da coğrafi işaretini aldınız. İnşallah bundan sonraki hedef leblebiyi Avrupa'da tescil etmek. Buradaki sanayiciyi buraya getirmek için nitelikli elemanlar lazım. Adamlar ara elaman ister, işi bilen adam ister. Düz adam her yerde var ama mühendis her yerden gelir ama nitelikli elaman gelmez. Buradaki kardeşlerimizin nitelikli elamana kavuşması için Meslek liselerine sahip çıkmak gerekir."

Aşılama çalışmalarına da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Aşılama çalışmaları başladı ve hızla ilerliyor. Yanımızda çalışan arkadaşlarımız müracaat ettikleri zaman aşılanıyor. Dün akşam da Bağkur'lular olarak bizler de istiyoruz denildi. Neyse onu da ilettik inşallah onlar da girer. Bu aşılama işleri bittikten sonra inşallah eski halimize normal düzenimize geçeceğiz. Fakat burada hizmetler sektörü, küçük ticaret erbabı, sıkıntı çekti mi çekti. Turizm sıkıntıda kaldı mı kaldı. Sanayici ihracata dayalı ise karlı çıkanlardan oldu. Gıdaya dayalı sanayi ve gıda tedarikçiliği yapan arkadaşlarımız bu pandemi döneminde sıkıntı görmediler. Onun dışında tarım başta olmak üzere hizmet sektöründeki kardeşlerimiz, küçük tüccarlarımız bu işte zarar gördü. Artık devletimize şunu diyoruz, bu işte zarar görenlere kredi değil de hibe desteği verilsin ki en azından kredileri ödeyebilecek durumumuz yok. Ama para kazanırsak öderiz. Özellikle zarar görenler için söylüyorum. Onun dışında işi iyi olanlar için bir talebimiz yok. TOBB olarak geçen seneki gibi devletimizin bize müsaade ettiği ölçüde nefes kredisi olarak verebiliyoruz" dedi.