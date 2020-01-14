TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapımı protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hayata geçirileceği 19 ilden biri olan Kütahya'da protokol imzalandı.

1.OSB'ye yapılacak olan 24 derslikli meslek lisesi ile 100 yataklı pansiyonun protokol imza töreni Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu katıldı.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında seferberlik ilan edildiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, inşa edilecek TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle birlikte iş dünyasının talep ettiği nitelikli işgücünün yetiştirileceğini söyledi.

Mesleki ve Teknik Liselerin güçlendirilmesi için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, “TOBB tarafından 19 ilde yapılacak olan bir teknik meslek lisesini Kütahya OSB'de yapmak için bir yer tahsisi yaptık. Ülkemizin kalkınmasının sanayiden geçtiğini düşünüyoruz. Burada yetişecek neslin sanayi bölgemize ve ülkemize büyük değerler katacağına inanıyoruz. OSB yatırımcıları olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

TOBB'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Toraman, “TOBB'a Türk milli eğitimine verdikleri desteklerden dolayı müteşekkiriz. Bu defa verilecek destek özel ve anlamlı. O da doğrudan mesleki eğitime dönük bir destek olduğu için. Kütahya'da sanayicilerimiz de iş adamlarımız da geçmişten bugüne okullar, binalar yapmışlar. Dolayısıyla sanayicilerimizin ve hayırsever iş adamlarımızın katkılarını ve desteklerini pek çok yerde görmek mümkün. Şimdi buna son bir halka eklemek üzereyiz. Özellikle 1. OSB'mizin bu işi sahiplenmesi ve arsa tahsis etmesi, dışında ilave teşvik edici unsurları projenin içerisine dahil etmesinden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Okul tamamlandığında Kütahya'nın sanayiyle iç içe örnek bir meslek lisesi ve mesleki eğitim tecrübesini kazanacağını kaydeden Vali Toraman, “Bunun diğer vilayetlere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu öncü bir adım ve çok kıymetli. Meslek lisemizin öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından tercih edilebilir, öğretmenlerimiz tarafından da severek görev yapılabilecek bir okul olacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol Vali Dr. Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından imzalandı.