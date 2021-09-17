Togo'ya temiz su kuyusu hayrı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar ile Togo'nun Tone şehrine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kpadong köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan ‘Ece Sultan-Simav” adıyla temiz su kuyusu açıldı.

Batı Afrika ülkesi Togo'nun Tone şehrine bağlı 900 kişinin yaşadığı 97 hanelik Kpadong köyünde, manuel sondaj metoduyla içme ve kullanım amacıyla temiz su kuyusu açıldı. Kütahyalı hayırseverlerin yaptığı bağışlarla açılan temiz su kuyusu, bölge sakinleri tarafından sevinçle karşılandı Ece Sultan – Simav su kuyusunun açılışında, Kpadonk köylüleri tarafından dua edildi.