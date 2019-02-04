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Tohumluk kuru soğan fiyatları 10 TL'ye yükseldi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 2,5 liradan satılan tohumluk kuru soğan, bu yıl tezgahlarda 10 liradan yerini aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 2,5 liradan satılan tohumluk kuru soğan, bu yıl tezgahlarda 10 liradan yerini aldı.


Tohumluk kuru soğan fiyatının yükselmesini yemeklik soğan fiyatlarının artışına ve üretiminin düşmesine bağlayan satıcı Osman Doğan,” Geçen yıl üretim bol olduğu için tohumluk kuru soğanın kilosunu 2,5 liradan satıyorduk. Ancak kış boyunca soğan fiyatlarında istenilen düşüş gerçekleşmedi. Haliyle soğandaki yüksek fiyat tohumluğa da yansıdı. Fiyatlar yüksek olunca vatandaş fiyat düşer beklentisi yüzünden soğan tohumu almakta acele etmiyor” dedi.

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