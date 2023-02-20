Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 30 TL'ye yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 5 TL'ye kadar düşen tohumluk kuru soğan kilosu 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Tohumluk kuru soğan satıcısı Ertan Gökkaya, geçen yıl en son 5 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının bu yıl üretim azlığı ve artan maliyetler yüzünden 30 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Gökkaya, “Denizli'den getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 30 liradan satıyoruz. Bu yıl üretim az. Marketlerde de fiyatların yüksek olması tohumluk soğan fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatların pek düşeceğini zannetmiyorum” dedi.