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Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı son günlerde 5 TL’ye kadar düştü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı son günlerde 5 TL'ye kadar düştü.


Soğan satıcısı Osman Doğan, iki ay önce kilosunu 10 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının son günlerde 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.


Doğan, “Denizli ve Bursa Karacadey'den getirdiğimiz, geçen yıl 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 5 liradan satıyoruz. Tohumluk kuru soğanın fiyatının bu kadar aşağılara düşmesi üretimdeki artıştan ve soğan dikim döneminde sona yaklaşılmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

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