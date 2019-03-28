İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tohumluk soğan fiyatları el yakıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişi üreticileri şaşırtmaya devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişi üreticileri şaşırtmaya devam ediyor. Fiyatı üç haftada yüzde 100 artan tohumluk soğanın, satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor.


Simav'da geçen yıl 3 ile 5 TL arasında alıcı bulan tohumluk soğan fiyatlarındaki artışa sebep olarak, yeterli tohum üretimi yapılmadığı gösteriliyor. Tohumluk soğan satıcısı Mustafa Can, toptan alımları Bursa ve Denizli'den temin ettiklerini belirtti. Can “ Tohumluk soğan, şu anda talebi karşılamıyor. Fiyatlar da hızlı yükseliş gösterdiğinden vatandaşın alım gücü düştü. Geçen yıl 10 kilogram tohumluk soğan alan müşterilerimiz, bu yıl 2 - 3 kilogramla yetiniyorlar. Bu hafta 25 TL'ye sattığımız tohumluk soğan, talebin fazla olması halinde önümüzdeki hafta 30 - 35 TL'ye kadar yükselebilir ” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.