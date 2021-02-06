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TOKİ konutları için süreç hızlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 315 konut ve 4 dükkanlı ticaret binası ile yeni oto sanayi bölgesi için sürecin hızla devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan 315 konut ve 4 dükkanlı ticaret binası ile yeni oto sanayi bölgesi için sürecin hızla devam ettiği bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ‘Her Yıl 100 bin Yeni Sosyal Konut' projesi kapsamında Simav'ın TOKİ bölgesinde yapılması planlanan 315 konut ile yeni oto sanayisi için çalışmaların hızla devam ettiği belirtti. Başkan Biçer, “TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ve Kentsel Yenileme Daire Başkanı Mustafa Bakır ile görüşerek, projelerimiz hakkında fikir alış verişinde bulunduk. 315 konut ve 4 dükkanlı ticaret binası ile yeni oto sanayi bölgesi için sürecin hızla devam ettiği bilgisi bizleri mutlu etti" dedi.

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