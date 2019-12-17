TOKİ, Kütahya'da 950 konut inşa edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi başladı.

TOKİ'nin 81 ilde yapacağı Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya'da 950 konut inşa edilecek.

Kütahya merkezde 316 adet 2+1, 135 adet 3+1 toplamda 451 konut; Simav ilçesinde 112 adet 2+1, 48 adet 3+1 toplamda 160 konut; Simav Demirci 55 adet 2+1, 24 adet 3+1 toplam 79 konut; Tavşanlı ilçesinde 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 toplam 100 konut; Çavdarhisar ilçesinde 112 adet 2+1, 48 adet 3+1 toplam 160 konut inşa edilecek.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

Konutlar için, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla başvuru yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Başvuru bedeli 2+1 için 500 TL, 3+1 için konutlar için ise 1000 TL.