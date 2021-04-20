İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokul köyünde karantina sona erdi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.


Aslanapa İlçesi Tokul köyünde 9 Nisan 2021 tarihinde, bazı vatandaşların Korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 10 günlük sürenin ardından karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve Korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.