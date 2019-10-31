Toplum Gönüllüleri Topluluğu'ndan Oysu Köyü İlkokulu'na destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Toplum Gönüllüleri Topluluğu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu İlkokulu'nda iyileştirme çalışmalarında bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu, Altıntaş ilçesindeki Oysu Köyü İlkokulu'nu, çocukların daha sağlıklı ve eşit şartlarda eğitim almalarına destek olmak için kolları sıvadı. Gönüllülük çalışmalarıyla isimlerini duyuran Toplum Gönüllüleri Topluluğu, 2019 yılının Mart ayında köy okulları için Kütahya'da düzenlediği bağış koşusunun ilk hedefini belirleyerek Oysu İlkokulunda iyileştirme çalışmaları yaptı.

"Küçük Hayatlara Renkli Dokunuş" toplum gönüllüsü gençler, isimli projede, hedef olan üç köy okulundan ilki olan Oysu İlkokulunun dış cephesini, derslik ve etkinlik sınıfını boyadıktan sonra, duvarlara öğrencilerin istedikleri çizgi karakterlerle ve öğretici etkinliklerle süslemeler yaptılar.

Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyeleri projenin devam kısmı olan diğer iki köy okulu için heyecanlı olduklarını ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Kütahya İl Müdürlüğü'ne, Kütahya esnafına ve Oysu köyü halkına teşekkürlerini dile getirdiler.