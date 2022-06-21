Toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu hayatını kaybeden ve ölmeden yaklaşık 18 saat önce sosyal medya hesabından "Her nefis ölümü tadacaktır" şeklinde paylaşım yapan işçi Ali Candan, son yolculuğuna uğurlandı.

Candan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı görev yaptığı Kütahya Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü'ne getirildi.

42 yaşındaki iki çocuk babası Candan için 8 yıldır görev yaptığı Makine İkmal Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özgeçmişin okunan Candan için dua edildi, helallik alındı. Törene Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Ali Candan'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, "Ali Candan'ın 8 yıl içinde aidiyet duygusu içeresinde çalışmıştır. Kendisinin görev şehididir. Kütahya Belediyesi olarak Ali Candan'ın emaneti emanetimizdir. Candan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Candan, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldığını cenaze namazının ardandan Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde toprağa verildi.