Trademaster Yatırım Ligi'ne DPÜ damgası

kez düzenlenen TradeMaster Yatırım Ligi Yarışması'nda şampiyonluk ve üçüncülük elde etti.

Finansal okuryazarlığın artırılması ve genç neslin finansal piyasalarda bilinçli yatırım yapmasının teşvik edilmesi amacıyla üniversiteler arasında BIST 100 paylarına, gösterge tahvile, VİOP'ta belirli kontratlara, belirli varantlara işlem yapmaya yönelik bir portföy yarışması olan ve İş Yatırım'ın düzenlediği TradeMaster Yatırım Ligi bu yıl 11. kez düzenlendi.

28 üniversiteden 603 takımın katıldığı yarışmaya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 19 takım ile başvurdu. 6 hafta süren yarışmanın finalinde DPÜ UBYO takımları açık ara farkla diğer üniversiteleri geride bıraktılar. Yarışmanın sonucunda Yıldızlar3 isimli takım bin 300,82 puanla ve açık ara farkla şampiyonluğu, Financeeagles isimli takım ise 326,24 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Yarışmaya katılan takımlarının çoğunun ilk 10 derece içerisinde yer almasının haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yetkilileri,” Bu süreçte, yarışmaya katılan takımlarımızı ve öğrencilerimizi bu konuda teşvik ederek destekleyen başta Bankacılık ve Finans Bölümü olmak üzere UBYO'nun tüm değerli öğretim üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullandılar.