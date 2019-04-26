Trafik ihlallerine ceza yağdı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, 2018 yılı ve 2019'un ilk üç ayında, trafik kurallarını ihlal eden sürüücülere toplam 129 bin 23 lira ceza kesildiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, trafik ihlalleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı'nın emri üzerine, sürücülerin cep telefonu ile konuşması, emniyet kemeri takmaması, makas atması, engelliler için ayrılan park yerine park yapılması gibi trafik ihlallerini daha yoğun biçimde denetliyoruz. 2018 yılında olduğu gibi, 2019 yılında da bu denetimler sıkça yapılmaya devam ediyor. Bu süreçte 2018 yılı ve 2019 yılının il üç ayında ilçemizde , emniyet kemeri takmayan 338 kişiye 36 bin 504 TL , seyir halinde cep telefonuyla konuşan 162 sürücüye 30 bin 958 TL , Makas atan 33 sürücüye 9 bin 289 TL , Engelli park alanına park eden 242 sürücüye 52 bin 272 TL olmak üzere 775 trafik cezasına toplam olarak 129 bin 23 lira ceza kesildi ”dedi.