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Trafik ışıklarında uyarı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla, Simav Belediyesi tarafından trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa ‘Evde Kal’, sarı ışığa ‘Hadi Gali’, yeşil ışığa ise ‘Eve Git’ yazıları yapıştırılarak çağrıda bulunuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla, Simav Belediyesi tarafından trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa ‘Evde Kal', sarı ışığa ‘Hadi Gali', yeşil ışığa ise ‘Eve Git' yazıları yapıştırılarak çağrıda bulunuldu.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Sosyal izolasyonun mümkün mertebe evde kalma süresinin artırılması amacıyla, şivemizi de kullanarak trafik sinyalizasyon ışıklarında vatandaşlarımızın dikkatini çekecek yeni bir farkındalık daha oluşturduk. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Simav'da yaşayan tüm hemşehrilerimizin de zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

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