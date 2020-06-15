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Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3'ü toprağa verildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesi yakınlarından dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3’ü memleketleri Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarından dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişiden 3'ü memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Dün Kepsut ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 6 kişilik aileden Elif Nur Şirinoğlu (38) ile çocukları İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) Cumhuriyet Lisesi bahçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Tavşanlı Asri Mezarlığında defnedildi.


Aynı araçta hayatını kaybeden Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62) ise Bursa Adli Tıp'tan cenazelerinin memleketlerine gelmesi sonrası gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.


Cenaze namazı sırasında polis, araç megafonundan sürekli anons ile sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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