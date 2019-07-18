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Trafikte sevindiren gelişme

2019 yılının ilk 6 aylık “Trafik Değerlendirme Toplantısı” Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney başkanlığında düzenlendi.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Trafik Eylem Planları, kampanyaların, bilgilendirme faaliyetleri, 2019 yılının ilk 6 ayında iş ve eylemlerle alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Trafik kazalarını önleme planı, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi ile önce yaya uygulamasının görüşüldüğü toplantıda araç sayısının artmasına rağmen karayollarında alınan trafik tedbirleri sayesinde yılın ilk altı ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 31'lik azalış, trafik kazalarına bağlı can kayıplarında ise yüzde 35,2'lik azalış olduğu kaydedildi.


Toplantı mevcut tedbirlerin iyileştirilmesi ve önümüzdeki dönemde trafikte alınacak ilave yeni tedbirler planlanmasının ardından görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

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