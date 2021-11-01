Trafo yangını korkuttu

Kütahya'da bir trafoda çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Saray Mahallesi Resathane Sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı ısınmadan dolayı önce patlama daha sonra da yanın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek, itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi.