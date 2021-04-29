Traktör kullanıcılarına ücretsiz tepe lambası ve reflektör dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde traktör kullanan çiftçilere ücretsiz reflektör ve tepe lambası dağıtıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, kazaların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Pelvan, yapılan çalışma hakkında şunları söyledi:

"Trafikte, traktör ve römork gibi ekipmanların görünürlüğünün artması ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi için Kaymakamlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığı ile yapılan kampanya ile çiftçilerimize ücretsiz reflektör ve tepe lambası dağıtıldı. Sürücülerimizin ekipmanlarına tepe lambası ve reflektör takması hayati önem taşımaktadır. Tarım sezonunun açılmasıyla trafikte hareketliliğin arttığı şu günlerde konuya hassasiyet göstermeleri hususu traktör sürücülerimizin bilgilerine sunulur."