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TSK Mehteran Birliği Zafer Meydanı'nda konser verdi

Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski ordu bandolarından TSK Mehteran Birliği, Zafer Meydanı’nda konser verdi.

Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski ordu bandolarından TSK Mehteran Birliği, Zafer Meydanı'nda konser verdi.


Zafer Meydanı'na “Ceddin Deden” marşıyla giren TSK Mehteran Birliği; Plevne, Sancak, Tekbir ve Cenk, Mehterhane-i Hakani, Genç Osman, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, Ordu, Bayrak, Hücum Marşları ile Kütahya'nın Pınarları türküsünü icra etti.


Konserin ardından TSK Mehteran Birliği'ne teşekkür eden Vali Toraman, günün anısına TSK Mehteran Birliği Mehterbaşı Bando Binbaşı Deniz Ergün'e Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın minyatürünü hediye etti.


Konser programına; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin ile Arif Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.(EFE-)

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