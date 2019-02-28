TTSO'dan KOBİ ve sanayicilere AB desteği

Kütahya'da Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) organizasyonu ile AB ülkelerinde üyelerin karşılaştıkları zorluklar görüşüldü. Yoncalı'da gerçekleştirilen toplantıya ihracat yapan üyeler katıldı.

AB ülkelerine KOBİ'lerin ihracatında karşılaştıkları, zorluklar görüşüldü.

AB iş dünyası proje koordinatörü TEBD müdür yardımcısı Belgin Kılıç, TOBB TEBD proje takım koordinatörü Sinem Kaya, program konuşmacısı Kutan Fidan Aslan ve Sercan Özcan, Tavşanlı ve Kütahya Ticaret odası yöneticileri, Gediz Ticaret Odası Yöneticileri, SP Tavşanlı Belediye Başkan adayı Davut Efe, TTSO yönetim kurulu başkanı Fehmi Peker, TTSO Meclis Başkanı İlhami Aydın toplantıda yer aldı.

İlhamı Aydın, "KOBİLER sosyo ekonomik özellikleriyle endüstrileşme istihdam sağlıklı ve sürdürülebilir ticari uygulamalarıyla bulundukları coğrafyada piyasalara katma değer oluşturmaktadır. Avrupa birliği ülkeleriyle ilişkilerimiz ileri seviyeye taşımak için belli standartlarda aynı dili konuşmamız ve standartlara gelmemiz gerekiyor. Günümüzde ülke ihracatımızın %50 sini AB ülkelerine yaptığımızı düşündüğümüzü de AB ile ticari ilişkilerimizi daha iyi seviyede olduğunu görüyoruz. İlişkilerimizi daha iyi seviyelere taşımak ve sürdürebilir hale getirmemiz için karşılıklı menfaatleri gözeterek eksik yönlerimizi gidermemiz gerekiyor. Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın üretimde sanayi yatırımlarında ihracatta ve istihdamda ki sancılı süreci maalesef görmekteyiz. Elbirliği ortak akılla yaşadığımız coğrafyanın sektörel bazlı ekonomik değerlerini göz önünde bulundurmalı ve safları sıklaştırmalıyız. İhracat odaklı üretimin ve sanayileşmenin önemini düşündüğümüzde sabırla metanetle doğru yerde en doğru kararları alabilme kültürünü de kazanmalıyız. Bu noktadan hareketle çalıştığımızın bu kapsamda KOBİ'lerimize iş dünyamıza ve sanayilerimize azami katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmacılar ise çalıştay ile ilgili bilgi verip AB ülkelerine KOBİ'lerin ihracatında karşılaştıkları zorluklar ile ilgili bilgi verip katılımcıları soru cevap şeklinde bilgilendirdiler.