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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda şiir ve türküler dinlendi

Kütahya’nın Aslanapa Anadolu Lisesi ve Aslanapa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

Kütahya'nın Aslanapa Anadolu Lisesi ve Aslanapa Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.


10'u araştırma projesi olmak üzere birbirinden ilginç ve araştırma gücü yüksek projeler fuarda sergilendi. Fuarda toprakların verimliiğini nasıl arttırmalıyız, ekmek en geç nasıl bayatlar, faranjiti en az hangi kokular tetikler gibi sağlıktan teknolojiye, bilimden kültüre, coğrafyadan kimyaya daha nice alana hitap eden projeler yöre halkı ve öğrencilerin ilgisini çekti.


Fuarı Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer ve Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ziyaret ederek, etkinlikle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yine projeye dahil olan Kütahya'nın yerel santçılarından olan 'Aşık Fakir' Mustafa Sarı'nın saz eşliğinde okuduğu şiirleri dinlenildi.

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