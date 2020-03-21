İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tugay'ın araçları dezenfekte edildi

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki tüm araçlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesindeki hizmet araçlarını ve birliklerine sevk edilecek erbaş ve erlerin yolculuklarını yapacağı otobüsleri detaylı bir şekilde ilaçlayıp dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Ekipler, şehir genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına hızla devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.