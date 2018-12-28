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Tuğgeneral Gündüz'den Başkan Saraçoğlu'na ziyaret

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kamil Saraçoğlu, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüze ziyareti sebebiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)

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