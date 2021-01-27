Tuğgeneral Gündüz'den Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ziyaret

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, yürütülen projelerle ilgili Güzel Sanatlar Fakültesi'ni ziyaret etti.

Dekanlık makamında gerçekleşen görüşmede Dekan Prof. Dr. Levent Mercin'e Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya ve Doç. Dr. Haldun Şekerci eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmenin ardından Tuğg. Necati Gündüz ve fakülte heyeti, toplantı salonunda fakültede görevli Öğr Gör. Adem Dönmez tarafından hazırlanan ve Tugay Komutanlığı kışlasında yer alan spor salonunun duvarı için tasarlanmış, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar Türk hava savunma gücünün gelişiminin ve Türk askerinin gücünün yanında aynı zamanda şefkatini de anlatan görsellerin sunumunu izlediler.

Sunumun ardından içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir'' sözünün yer aldığı görsellerden oluşan dijital illüstrasyon çalışmasının ön tasarımları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve yüksekliği yaklaşık 5 metre uzunluğu 18 metre olan spor salonu duvarına dijital baskı olarak basılıp uygulanması planlanan tasarımın gelişmesi için çeşitli öneriler sunuldu.

Toplantı sonunda Gündüz'e, Mercin tarafından günün anısına plaket sunuldu.