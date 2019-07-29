TÜGVA'lı öğrencilerden sosyal sorumluluk hamlesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak hediye edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı Tavşanlı şubesi yaz okulu öğrencileri, Kütahya koruyucu aile derneği Tavşanlı şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara kendi oyuncaklarını hediye etti.

Türkiye Gençlik Vakfı ortaokul koordinatörü İlyas Hakarayan, öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini aşılamak istediklerini kaydetti.

TÜGVA'lı öğrencilerin projesi sadece bununla sınırlı değil. Öğrenciler sosyal sorumluluk bilincinin yanı sıra videolu eğitimden de geçiyor.

Kütahya Koruyucu Aile Derneği Başkanı Yasemin Çavdar ise projenin amacını anlattı.

Çavdar, "Oyuncak projesi düzenledik. Amacımız kurumdaki çocuklara ve Afrika'daki çocuklara elde edilen oyuncakları ulaştırmak" dedi. Başkan Çavdar bir de çağrıda bulundu," Kullanılabilir oyuncakları derneğimizin kumbarasına atarak bir çocuğun daha sevinmesini sağlayabilirler" dedi.