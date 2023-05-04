Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Kütahya finalleri

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kütahya il finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Öğrenci ve öğretmenlerimizi akıl ve zeka oyunları ile tanıştırmak ve öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, potansiyellerini fark etmelerine katkı sağlamak için düzenlenen bu yarışmaların hayırlı ve çocuklarımıza faydalı olmasını temenni ediyor, ilimizi temsil edecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gün boyu devam eden yarışmalar ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gerçekleştirildi. Gün sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Mehmet Zorlu ve Rıdvan Acar tarafından verildi.

Kategorilerinde 1. olan öğrenciler Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekler.