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Tüm kamu personeli şehitlik temizliği için seferber oldu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu önderliğinde tüm kamu personelinin katılımı ile şehitlikte kar temizliği yapıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu önderliğinde tüm kamu personelinin katılımı ile şehitlikte kar temizliği yapıldı.


Yapılan kar kar temizliğine Kaymakam Abbasoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Parklar Şefliği, İlçe Müftülüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü amir ve personellerinin tamamı katıldı.


Şuheda'ya olan borcumuzu bir nebze de olsa yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Kaymakam Abbasoğlu, ''İlçemizdeki çetin kış şartları münasebetiyle Şehitliğimizde oluşan kar yığınları kurum personellerimizin katılımıyla temizlenerek, ziyarete uygun hale getirildi. Kar temizleme çalışmasından sonra İlçe Müftümüz Mehmet Ali Damar hocamız eşliğinde okunan dualar ile aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ettik. Mekanları cennet olsun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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