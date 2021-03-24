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Tüm okullarda yemekhane denetimi yapıldı

Kütahya’nın Emet İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarında Korona virüs salgını kapsamında yemekhane denetimleri yapıldı.

Kütahya'nın Emet İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarında Korona virüs salgını kapsamında yemekhane denetimleri yapıldı.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Şube Müdürümüz Nuri Ceyhan tarafından bütün okullarımızın kantin, yemekhane, okul servis araçları ve okul binalarında (Covid-19) denetimi yapıldı. Denetlemelerde gıda ve hijyen bakımından gerekli tüm incelemeler gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bilgilendirmeler görevli personellere yapıldı. Bu denetimler belli aralıklarla yapılmaya devam edilecek'' ifadeleri kullanıldı.

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