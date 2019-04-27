Tunçbilek Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Kütahya'nın Tunçbilek Belediyespor şampiyon oldu. Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, 2. Amatör Küme A grubunda şampiyon olarak mutlu sona ulaşan Tunçbilek Belediyespor'un şampiyonluğunu kutlayarak sevincine ortak oldu.

1. Amatör Ligi'ne çıkma başarısını gösteren Tunçbilek Belediyespor, şampiyonluk gecesi düzenledi. Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün de geceye katılarak bu mutluluğu paylaştı. Gecede bir konuşma yapan Tunçbilek Belediye Başkanı Düzgün , “Şampiyon olduğunuz için sizleri kutluyorum. Bu başarıda asıl emek hocamız, kulüp başkanımız ve futbolcuların. Önümüzdeki sezondan itibaren Tunçbilek ve bölgemizdeki takımlar maçlarını Tunçbilek'te yapması için girişimlerde bulunduk" dedi.

Gecede Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kulüp Başkanı Halil İbrahim Namlı, yönetim ve Antrenör Ahmet Saka ile futbolculara madalyalar takdim etti.

Gecede konuşma yapan Kulüp Başkanı Halil İbrahim Namlı, Belediye Başkanı Mustafa Düzgün'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamı için çalışacaklarını ifade etti.

Şampiyonluk gecesi canlı müzik eşliğinde yöresel oyun havaları ile sona erdi.