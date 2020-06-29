Tunçbilek'te yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

İlçenin Tunçbilek beldesi İlet mahallesi Kaman mevkiinde henüz çıkış sebebi belli olmayan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Bölgeye Tunçbilek Belediyesi, Garp Linyit İşletmesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Karaçam ormanlık alanda tabandan ilerleyen yangın itfaiye erleri ve köylülerin de yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.