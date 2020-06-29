İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunçbilek'te yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü.


İlçenin Tunçbilek beldesi İlet mahallesi Kaman mevkiinde henüz çıkış sebebi belli olmayan orman yangını erken müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Bölgeye Tunçbilek Belediyesi, Garp Linyit İşletmesi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.


Karaçam ormanlık alanda tabandan ilerleyen yangın itfaiye erleri ve köylülerin de yardımıyla büyümeden söndürüldü.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.