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''Turist Rehberliği programı Çavdarhisar'a değer katacak''

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 15 yıl aradan sonra eğitim hayatına devam edecek olan Dumlupınar Üniversitesi Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda Vali Ali Çelik incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 yıl aradan sonra eğitim hayatına devam edecek olan Dumlupınar Üniversitesi Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunda Vali Ali Çelik incelemelerde bulundu.


Çavdarhisar MYO'da Turist Rehberliği programının öğrenci kabulüne başlamasının heyecan verici ve sevindirici olduğunu belirten Vali Çelik, “Çavdarhisar ve Aizanoi Antik Kenti'ne değer katacak önemli bir gelişme. Okulumuzdaki eksikleri ve yaşanan sıkıntıları aşmak için ne gerekiyorsa yapalım. Biz de destek olalım'' dedi.


Çavdarhisar Kaymakamı Yazıcı'nın Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunun eksiklerini dile getirmesi üzerine, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile iletişime geçen Vali Çelik, okulun son durumu ve neler yapılabileceğine dair Uysal'dan bilgiler aldı.

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