Türk Chopper Motosiklet Grubu üyeleri sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı

Kütahya'da şehirden uzak yerlerde yaşamlarını zorlukla sürdüren ve hayvanseverlerin verdiği besinler ile beslenen sokak hayvanlarına dikkat çekme isteyen Türk Chopper Motosiklet Grubu, gerçekleştirdiği etkinlik ile yaklaşık bin sokak hayvanına mama ve yiyecek götürdü.

Kütahya merkez Enne Mahallesi'ne yakın alanlarda bulunan hayvan besleme odaklarına mama ve et parçaları bırakan grubu gören sokak köpekleri ise onlarla oynadı. Grup üyesi Baki Alpertürk “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 2019 yılının ilk etkinliklerini sokak köpeklerine mama ve yemek götürerek başladık. Hayvansever Derneği üyesi arkadaşlar ile birlikte bugün sokak hayvanlarına mama ve yemek getirdik" dedi.

Etkinlikle birlikte yaklaşık bin köpek için yem ve mama bıraktıklarını söyleyen Grup üyesi Kubilay Tandoğan, “Bugün etkinlikle birlikte yaklaşık bin köpek için yem ve mama bıraktık. Çorbalık dediğimiz et parçalarını hazırladık ve sokak köpeklere dağıttık. Toplumdan bekletimiz ise bu tarz derneklerin etkinlikler ve projeler ile farkındalık oluşturması. Bu hayvanları yalnız bırakmamalıyız” diye konuştu.

Onlar Allah'ın sessiz kulları, onları anlamamız lazım diyen grup üyesi Özgür Öztürk, “Biz burada hayvanlara ses olmak için geldik, onlar Allah'ın sessiz kulları. Onlar açlıklarını yada ihtiyaçlarını söylemiyorlar, biz insanlar olarak bunları anlayarak hareket etmemiz gerekiyor. Bundan sonra elimizden geldiğince sokak hayvanlarına, terk edilmiş hayvanlara yardım ediyoruz. Bu tür etkinlikler insanlık için önemli bir faaliyet” diye konuştu.