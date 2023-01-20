Türk Hekimlerden Mısır, Tayland ve Çin'li doktorlara Tiroid Ablasyon eğitimi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde, Mısır, Tayland ve Çin'den gelen doktorlara Tiroid Ablasyon ve Paratiroid Ablasyon (yakma tedavisi) konusunda eğitim verildi.

Eğitime Ankara Üniversitesi Radyoloji Ana Bilimdalından Doç. Dr. Evren Üstünel, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinden Uz. Dr. Murat Aktaş'da katıldı.

Farklı ülkelerden gelen doktorlar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümünde, Tiroid nodüllerine ve paratiroid adenomlarına ameliyatsız tedavi olarak bilinen, “Mikrodalga ablasyon uygulama” yöntemi konularında ileri teknoloji teknikleriyle uygulamalı eğitim aldı.

Misafir doktorlar, hastanenin Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı ve ekibinin gerçekleştirdiği Tiroid Ablasyon ve Paratiroid Ablasyon işlemlerine katıldı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Mısır, Tayland ve Çin'den gelen hekimlerin üç işleme katıldıklarını ve gösterilen teknikleri gözetimleri dahilinde uygulama fırsatı bulduklarını kaydetti.

Eğitimler sonunda hekimlerin uyguladıkları teknikler ile ilgili sertifika alacaklarını söyleyen Dr. Korkmaz; “Günümüze kadar bu nodüller ameliyat ile tedavi edilmekteydi, ancak bizim hastanemizde uyguladığımız ameliyatsız küçük bir iğne deliğinden girerek lokal anestezi ile hastaları aynı gün taburcu ettiğimiz, “Mikrodalga ablayon tedavisini” başarı ile uygulamaktayız. İşlem çok kısa ve pratiktir, herhangi bir ameliyat kesiği olmadan ve kanama riski çok düşük olan bir işlemdir. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Hastane Başhekimi ve Hastane Yönetiminin katkılarıyla son teknolojik cihazları kullanarak işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Teknolojik cihazların kullanılması ve bizim geliştirdiğimiz yeni tekniklerle birleştirildiğinde çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar yurt dışındaki hekimlerin ilgisini çekti. Doktorlar, sadece üç ülkeden değil dünyanın her tarafından eğitim için geleceklerdir. Ayrıca buradan ekibim adına desteklerini esirgemeyen, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cem Algın'a teşekkür ederim” dedi.

"Aldığımız eğitim bizler için çok faydalı”

Aldıkları eğitimin kendileri için faydalı olduğunu, Mısır'da kullandıkları cihazlardan farklı cihazları görme şansı yakaladıklarını söyleyen Mısır'lı Dr.Omar Sameh Heidar Elaassar, "Burada çok iyi bir altyapı var. Hastane imkanları çok iyi. Çok yüksek seviyede sağlık hizmeti sunuluyor. Eğitimlerin daha kolaylıkla gerçekleştirildiğini görüyorum. Çok mutluyum" dedi.

Ülkesi Tayland'da girişimsel Radyoloji konusunda uzmanlık eğitimi alan Doktor Tanyanan Jamikorn' da Türkiye'ye ilk kez geldiğini, hastanenin koşullarının çok etkileyici düzeyde olduğunu belirtti.

Dr.Angkoon Anuwong, gerçek hastalar üzerinde eğitim görmelerinin kendileri için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Misafir hekimler katıldıkları işlemlerde Dr. Korkmaz ile Dr. Urfalı'nın ve ekibinin kontrolü ile cihazlar hakkında bilgiler aldı.

“Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önde gelen hastanelerden biri”

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Sertaş Erarslan, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önde gelen hastanelerden biri olduğunu belirterek,“ Ülkemizin ve bölgemizin sağlık ve eğitim merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Hastanemizde üst düzey sağlık hizmetinin yanında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programları da düzenleniyor. Bu kez uluslararası düzeyde Mısır, Tayland ve Çin'den gelen doktorları hastanemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen Girişimsel Radyoloji Hekimlerimiz Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı ile beraber ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.