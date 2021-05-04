Türk Kızılayı Hisarcık'ta 2 bin Ramazan pidesi dağıttı

Pide dağıtımına Ramazan süresince devam edileceğini söyleyen Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, ”Ramazan ayının başlangıcından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına bakmaksızın Genç Kızılay gönüllülerimizce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde yaklaşık 2 bin Ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Genç Kızılay gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.