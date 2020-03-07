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"Türk Milleti, kadına verdiği değerle birçok millete örnek olmuştur"

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk Milletinin kadına verdiği değerle birçok millete örnek olduğunu ifade etti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Şube Müdürü Murat Eskiakgün ile birlikte merkez ve köy okullarında görev yapan bayan idareci, öğretmen ve yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm bayan çalışanları ziyaret eden Kaymakam Buğra Karadağ Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil ve çeşitli hediyeler takdim etti.


Yüzyıllar boyunca Türk Milletinin kadına verdiği değerle birçok millete örnek olduğunu söyleyen Kaymakam Karadağ,” Söz gelimi eski Türkler 'de kamu otoritesi Hakan ile Hatunun her ikisinde müştereken tecelli ettiği için, bir emirname yazıldığı zaman, “Hakan emrediyor ki” ibaresiyle başlarsa kabul görmez, “Hakan ve Hatun emrediyor ki” denilmesi gerekirdi. Yine benzer şekilde elçiler ancak sağda Hakan ve solda Hatun oturdukları halde ikisinin birden huzuruna çıkarlardı. Türk Milletinin kadına verdiği değeri, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de yaşatacağına ve tüm milletlere teşkil edeceğine inancımızın tam olduğunu belirterek tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarım” dedi.

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