Türkiye Şampiyonasına katılacak yarışmacılar Muratdağı'nda mücadele etti

Kütahya'nın Gediz ilçesi Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde Kütahya il birinciliği kayak yarışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu, Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “Kütahya İl Birinciliği” kayak yarışması Muratdağı Termal Kayak Merkezinde düzenlendi.

“Kütahya İl Birinciliği” kayak yarışması programına Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Sert, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Gediz İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, Gediz İlçe Orman Müdürü Mustafa Merih Aydın, Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcileri ve Eğitim Kurulu Üyeleri Muhammed Keskin ile Ayhan Keskin ve sporcular katıldı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında okullar arası “Kütahya İl Birinciliği” kayak yarışlarına 30 sporcu; alp disiplini, kuzey disiplini ve snowboard dallarında yarışmaya katıldı. Düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara madalya takdimi yapıldı, ayrıca dereceye giren sporcuların Erzurum'da yapılacak olan Türkiye Birinciliği Şampiyonasına katılacakları açıklandı.