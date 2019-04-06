Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı DPÜ Sualtı Hokeyi temsil ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sualtı Hokeyi Takımı, 6 ilden 23 takımın mücadele ettiği Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı ve Üniversiteyi temsil ediyor.

DPÜ Sualtı Sporları Topluluğu çatısı altında bir araya gelen ve üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan Sualtı Hokeyi Takımı, Türkiye şampiyonasında elde edeceği başarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmak istiyor.

Takımı hakkında açıklama yapan Antrenör ve TSSF Kütahya İl Temsilcisi Ayhan Kahraman, "2014 yılından bu yana Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adıyla mücadele ediyoruz. Kendi öğrencilerimizden oluşturduğumuz bu takımla sezon boyunca antrenman yapıyoruz. Yaklaşık 3 senedir Türkiye şampiyonaları Kütahya'da da düzenleniyor. Biz de uygun olan yaş kategorilerinde şampiyonalara katılıyoruz" dedi.

Gençlerin su sporlarına olan ilgisinin artmasını beklediklerini ifade eden Ayhan Kahraman, "Gönül ister ki sualtı sporlarına ilgi artsın. Burada bu imkanlar var. Gençlerimizi sualtı sporlarına katılmaları için davet ediyoruz. Bizlere katılmak isteyen öğrencilerimiz Olimpik Yüzme Havuzu'na ya da Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına gelip sualtı sporlarına katılmak istediklerini bildirmeleri yeterli. Bizler onlara yardımcı olmaya hazırız. Maddi ve manevi tüm olanaklar öğrencilerimizin hizmetinde" şeklinde konuştu

Bu şampiyonada sportif başarının önünde sualtı sporlarını tanıtmak ve sevdirmeyi hedeflediklerini belirten Kahraman, "Elbette başarıyı da istiyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki, öğrencilerimiz bizleri çoğunlukla 2. sınıfta keşfediyorlar. Onları bir takımda oynayacak seviyeye getirmemiz de yaklaşık bir yıl sürüyor. O yüzden öğrencilerimizden iki yıl üst düzey verim alabiliyoruz. Ama bu bizi yıldırmıyor. Ben gezmesinden, tozmasından, dersinden, sınavlarından vakit ayırıp burada spor yapan gençlere teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.