Türkiye Seramik Şehirler Ağı, Kütahya Belediyesinin öncülüğünde kuruluyor

5-8 Ekim tarihleri arasında Kütahya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'nda Kütahya Belediyesinin girişimleriyle gündeme gelen Türkiye Seramik Şehirler Ağı (ATrCC) kurulum çalışmaları adına seramik şehirleri belediye başkanları ve ilgili birimlerin müdürleri bir araya geldi.

Temelleri Kütahya'da atılan Türkiye Seramik Şehirler Birliği Ağı (ATrCC) toplantısında Avrupa Seramik Şehirler Ağı Genel Sekreteri Giuseppe Olmeti, ilk ulusal ağı kuran ülke olarak İtalya Seramik Şehirler Ağı kazanımlarından söz etti. Olmeti, İtalya'da kurdukları ağın şehirler arasında kardeşlik bağını güçlendirdiğini, işbirliğini artırdığını ve İtalyan seramiklerine ulusal kimlik kazandırdığını söyledi. Şehirlerin ortak bir ağda hareket etmelerinin güç ve özgüven kazandırdığını, bu sayede ulusal ve bölgesel yönetimlerle daha kolay ve hızlı iletişime geçtiklerini belirtti. Bu nedenle, Türkiye Seramik Şehirler Ağı'nın kurulmasının sağlayacağı ulusal faydanın önemli olduğuna dikkat çekti.

"Öncülük, bizim için büyük bir onurdur"

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya ve Türkiye'deki birçok il seramik şehirler ağı kapsamında bir araya gelerek dünyaya açılmanın yolunu kolay bir hale getireceklerini ifade etti. Kütahya Belediyesi olarak ağın kurulmasında öncülük etmenin büyük bir onur olduğunu ifade eden Başkan Işık, seramikle geçimini sağlayan şehirlerin bu alanda dünya pazarına daha sağlam adımlarla açılmasının yolunun bu ağdan geçtiğini söyledi. Başkan Işık, Türkiye Seramik Şehirleri Ağı'nın kurulmasında emeği geçen başta Kütahya Belediyesi ve personeli olmak üzere, ağ içinde yer alan tüm belediye başkanlarına ve personellerine teşekkür etti.

Toplantı sonunda; katılımcı tüm belediyelerin işbirliği ile Kütahya Belediyesi'nin sekretarya ve koordinasyonu sağlayacağı, Türkiye Belediyeler Birliği yasal altyapısına dayanarak, Türkiye'deki diğer şehirlerin istedikleri zaman katılabilecekleri oluşuma, AEuCC isim ve logo kullanım hakkı verileceği, Türkiye Seramik Şehirler Ağı - ATrCC'nin kurulmasına karar verildi.

Görüşmeye Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş, Bilecik Belediye Başkanı Selim Şahin, Çanakkale Belediyesi adına Kültür İşleri Müdürü Özlem Eryiğit, Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürü ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci, Kütahya Belediyesi Danışmanı Pınar Adanalı, Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü personeli Şerife Acar, Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü personeli Hümeyra Temel Düver, Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü personeli Sedat Aslantaş, Avanos Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Esra Pilav katıldı.