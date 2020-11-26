Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları Kütahya'da kampa girdi

Kütahya Valisi Ali Çelik, 2021 yılı Mart ayında yapılacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Kütahya'da hazırlanan Türkiye ile Ukrayna'nın atletizm milli takımlarını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda antrenman yapan sporcuları ziyaret eden Vali Ali Çelik, Türkiye ve Ukrayna milli takımlarının şampiyonaya Kütahya'da hazırlanmasından duyduğu mutluluğu belirterek, sporculara başarılar diledi.

Türkiye'den 12, Ukrayna'dan 5 sporcunun antrenmanlarını Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda yaptığını dile getiren Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret, sporculara 6 antrenörün eşlik ettiğini söyledi.

“32 ilden biri Kütahya”

Kütahya'nın atletizm pistine sahip 32 ilden biri olduğunu kaydeden Vali Ali Çelik, “Spor kavramı içinde çok fazla branş barındırıyor; ama genellikle başta erkekler olmak üzere spor denilince futbol eksenli düşünce sistematiği var. Bu düşüncenin değişmesi ve toplumda spor kültürünün 7'den 70'e yaygınlaştırılmasında atletizm bir araç. Atletizm pistine sahip olan 32 ilden biriyiz. Kütahya'da da atletizm branşının gelişmesi için alan açmış durumda. Bu anlamda şanslıyız” dedi.

Sporcuların Kütahya'yı tercih etmesinin gurur verici olduğunu da aktaran Vali Çelik, “Bu bizim açımızdan önemli bir husus. Hem atletizmin gelişmesi, yaygınlaştırılması hem de Kütahya'mızın bu anlamdaki fonksiyonunu yerine getirmiş olması bize gurur verdi. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür sahaların ilçelerimiz de dahil olmak üzere yaygınlaştırılmasını sağlamalı ve sporun her kesime ulaşması için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

Vali Ali Çelik'e teşekkür eden sporcular, Kütahya'nın kendilerine sunduğu imkan ve desteklerden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.