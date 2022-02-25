Türkiye'de Erişilebilirlik Belgesi alan iki parktan biri Emet'te

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2021 yılında Kütahya'da Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan 20 kurumdan birisi olan Emet Belediyesi Mustafa Mutlu Cevizdere Engelsiz Yaşam Parkı'nın erişilebilirlik logosu parktaki yerini aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve parkın isminin verildiği merhum Mustafa Mutlu'nun ailesi, Engelsiz Yaşam Parkında erişilebilirlik logo takdim töreninde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz, 2021 yılında erişilebilirlik ödülü almaya hak kazanan Mustafa Mutlu Cevizdere Engelsiz Yaşam Parkı Erişilebilirlik levhasını vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törende konuşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Meclisince Belediye Engelsiz Yaşam Parkı'na vefat eden Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu'nun isminin verilmesi kararı alındığını belirterek,” 17 Haziran 2020 tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Mutlu, kader arkadaşlarının mutluluğu ve huzuru için bu tür çalışmalara her zaman öncülük eden bir abimizdi. Bir sivil toplum örgütü başkanlığından öte gönlümüzde yer etmiş bir büyüğümüzdü. Bugün burada onun ailesi ile birlikte isminin bulunduğu parkta bulunmaktayız. Türkiye'de erişilebilirlik belgesi verilen iki parktan biri olan Mustafa Mutlu Cevizdere Engelsiz yaşam parkımız için, Bakanımıza, Valimize ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Erken yaşta oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, ancak isminin böyle bir parkta yaşatılmasından büyük onur duyduklarını ifade eden baba Ali Mutlu emeği geçen tüm yetkililere ailesi adına şükranlarını sundu. Törende Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından parkta bulunan çocuklara çeşitli hediye ve ikramlarda bulunuldu.

Kütahya Valiliği, Kütahya İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Tarafından Uygun Görülen kişi ve kurumlara Erişilebilirlik ödülleri 3 Aralık 2021 de verilmişti. Emet Belediyesine Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından, erişilebilirlik ödülü Emet Sakatlar Derneği Başkanı merhum Mustafa Mutlu'nun adının bir parkta yaşatılması ile farkındalık oluşturulması adına takdim edilmişti.