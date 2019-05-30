Türkiye'de ilk sürekli MS Hasta Eğitim Okulu Kütahya'da

Dr. Sibel Canbaz Kabay, Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki MS Hasta Eğitim Okulunun Türkiye'de ilk sürekli MS Hasta Eğitim Okulu projesi olduğunu ifade etti.

MS Hasta Eğitim Okulunun 2014 yılı Temmuz ayında açıldığını hatırlatan Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay, kuruluş aşamasında; Kalkınma Bakanlığı, Kütahya Belediyesi ve Kamu Hastaneleri Birliği'nden de destek alınarak multi-disipliner yaklaşımla faaliyete geçtiğini söyledi. Okulun amacının bir MS hastasının, yaşamın içerisinde kalmasını ve tedaviye uyumunu destekleyecek her türlü tıbbi, sosyal, fiziksel, ruhsal desteği sağlamak ve sosyal çekilme yaşayan MS hastalarını yeniden topluma kazandırmak olduğuna değinen Sibel Canbaz Kabay, “Bu bağlamda, farklı disiplinlerden uzmanlar, okulumuzda gönüllü olarak çalışmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroimmunoloji Ünitesi-MS polikliniğinde ya da farklı şehirlerde takip ve tedavisi devam eden MS hastaları, koşulsuz olarak okula kayıt yaptırabilir ve gelebildikleri günlerde veya haftada üç gün düzenli olarak okulda eğitimlerine devam ederler. MS Hasta Okulumuzda çalışan eğiticiler arasında: MS alanında uzmanlaşmış bir Nörolog, Nöro-ürolojik hastalıklar alanında deneyimli bir Ürolog, MS fizyoterapisi alanında deneyimli uzman Fizyoterapist, Sosyal Hizmet uzmanı, MS alanında deneyimli Psikolog ve yanı sıra seramik sanatları eğitmeni, resim sanatları ve ebru eğitmeni, müzik eğitmeni fotoğrafçılık sanat eğitmeni, kognitif rehabilitasyon ve MS hemşireleri yer almaktadır” dedi.

"MS hastaları belirli noktalardan otobüslerle alınıyor”

Kabay, “Hastalarımız, Kütahya Belediyesi'nin okulumuza destek amacıyla tahsis ettiği engelli aparatlı bir otobüs ve sürücü desteği ile şehir merkezindeki noktalardan alınarak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Merkez Kampüsü içerisinde, üniversitemizin MS okulu için imkân verdiği hizmet binasındaki MS hasta eğitim okuluna getirilmektedir. Her yıl, eğitim dönemi öncesinde, eğiticiler tarafından bir araya gelinerek yapılan toplantılarla, dersler bir müfredat dâhilinde planlanır. MS hasta eğitim okulunda görevli eğitimciler, belirli aralıklarla MS uzmanı tarafından verilen “eğiticilerin eğitimleri” seminerlerine zorunlu olarak katılırlar. Okulda toplu grup eğitimleri dışında, hastanın hastalık özelliği, fiziksel özürlülüğü, sosyal veya psikolojik sorunları gözden geçirilerek, bireysel eğitimler, rehabilitasyon ya da sosyal destek sağlanması planlanır ve uygulanır. Okulda hastalara, belirli aralıklarla MS hakkında bilgiler, MS ile yaşamda öneriler ve tedavide yenilikler konulu eğitim seminerleri verilir. Okul eğitimleri dışında, okula transferi mümkün olmayan MS hastalarının haftada bir gün MS hemşire ve/veya MS uzmanı ile birlikte psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ve fizyoterapist ile birlikte ev ziyaretleri yapılarak, sorunlara yerinde çözüm önerileri aranır. Hastaların işyeri problemi gibi özel sorunlarında, sosyal hizmet uzmanı, ilgili iş yeri ile görüşmeler gerçekleştirir; daha ciddi konularda ise MS Hasta Okulu hukuk danışmanından görüş alınır ve ortak çözüm yolları saptanır” diye konuştu.